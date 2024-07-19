Global çapta Microsoft ile entegre çalışan siber güvenlik ürünü CrowdStrike’ı kullanan tüm kurum ve kuruluşların etkilendiği, bazı bankaların sistemlerinde de kesintiye neden olan sorun kademeli olarak gideriliyor.İSTANBUL (İGFA) - Küresel çaptaki kesintiyle ilgili açıklama Denizbank'tan geldi.

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, Microsoft ile entegre çalışan siber güvenlik ürünü CrowdStrike’ı kullanan tüm kurum ve kuruluşların etkilendiği, bankanın sistemlerinde de kesintiye neden olan sorunun kademeli olarak giderildiğini açıkladı.

"Söz konusu aksaklık, dünyada ve Türkiye’de ulusal ve uluslararası önemli kuruluşların (bankacılık, perakende, havayolları, e-ticaret gibi) kullandığı global yazılımın son sürümünün hata vermesi sonucu meydana gelmiştir." denilen açıklamada, "Bankamız da, bilgi güvenliğine verdiği önem doğrultusunda, ilgili versiyonu kullanmaktadır. Mevcut durumda, CrowdStrike sistem hatasını düzeltmiş; Bankamız sistemleri de kontrollü ve kademeli olarak devreye alınmaya başlanmıştır. Şubelerimiz ve diğer dijital kanallarımızdan en kısa sürede bankacılık hizmetlerine eksiksiz erişebilmeniz için çalışmalarımız devam etmektedir. Söz konusu aksaklığın tüm kanallarımızda giderilmesiyle birlikte, gerek şubelerimiz gerek Genel Müdürlüğümüz son işlem gerçekleşene kadar açık kalacaktır. Bankamızdan kaynaklanmayan bu aksaklıktan ötürü siz değerli müşterilerimizden özür diler; tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alındığını kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadeleri yer aldı.