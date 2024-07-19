Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TL’ye güvenin arttığını belirterek, Kur Korumalı Mevduat hesaplarının kademeli olarak azaltılmasında ciddi bir mesafe aldıklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı ekonomik değerlendirmelerinde Türk Lirası'na güvenin arttığını verilerle açıkladı.

Hükümet programının önemli amaçlarından biri olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının kademeli olarak azaltılmasında ciddi bir mesafe aldıklarını kaydeden Bakan Şimşek, ekonomide dengelenme, dış kaynak girişinin hızlanması, portföy tercihlerinin TL’ye yönelmesi ve rezervlerin artmasıyla birlikte finansal istikrar daha da güçlendiğini söyledi.

"KKM stoku TL bazında zirvesi olan geçen yıl Ağustos ayına kıyasla 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı" diyen Bakan Şimşek, paylaşımında, "KKM’nin payı azalırken TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı 19 puanın üzerinde artarak yüzde 51,2 seviyesine ulaştı. Döviz dönüşümlü KKM hesaplarına uygulanan faiz alt sınırının azaltılması ve firmaların KKM hesaplarındaki vergi istisnasının sona ermesine ilave olarak ağustos ayından itibaren bireysel KKM hesaplarının da stopaja tabi olmasıyla birlikte bu sürecin hızlanmasını bekliyoruz. Uyguladığımız politikalarla makro finansal istikrar güçleniyor ve ekonomimiz daha dayanıklı hale geliyor" görüşlerine yer verdi.