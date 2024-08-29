Öz tüketim GES projelerinden birincisini Erzurum Demirciköy’de hayata geçiren DenizBank, kendi enerjisini üretme anlayışı ile Manisa, Uşak ve Konya’da da 6 ay içerisinde tamamlamayı planladığı üç yeni projesi ile Türk bankacılık sektöründe bir ilki gerçekleştiriyorİSTANBUL (İGFA) - DenizBank, sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji konusundaki hedefleri doğrultusunda, kendi tükettiği enerjiyi kendi üretme anlayışını esas alan öz tüketim GES projelerinden birincisini Erzurum Demirciköy’de hayata geçirerek Türk bankacılık sektöründe bir ilki gerçekleştirdi.

Banka, Manisa’nın Demirci, Uşak’ın Ulubey ve Konya’nın Karapınar ilçelerinde kurulumuna başlanan ve altı ay içerisinde tamamlanması planlanan ilave üç yeni projesi ile toplamda 26,47 MWp olan yıllık enerji tüketimini kendi üretimiyle karşılayacak.

Dört ile yayılacak çevreci girişim sayesinde üretilecek enerji, DenizBank’ın genel müdürlük binası Deniz Kule, Türkiye’deki bölge müdürlükleri, 81 ilde bulunan şubeleri ve Veri Merkezi de dahil olmak üzere bütün lokasyonlarının elektrik sarfiyatına denk seviyede bulunuyor.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: “Türkiye’de ‘kendi tükettiği enerjiyi kendi üretme’ anlayışıyla öz tüketim GES projesini hayata geçiren ilk banka olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.