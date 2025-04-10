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Muğla’nın turizm yoğunluğu sağlıkta da dikkate alınmalı!

Muğla’nın turizm yoğunluğu sağlıkta da dikkate alınmalı!

Hukuksuzluğa karşı durduklarını vurgulayan Kaya, “Ne iktidarın baskılarından korkarız ne de muhalefetin yanlışlarına ortak oluruz,” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Kaya, partisinin vizyonunu ve kararlı duruşunu, "Atatürk’ün ilkeleri tabumuz, Türk Milliyetçiliği yolumuz!" sözleriyle duyurdu. Nurhan İÇMEZ - Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Av. Süleyman Kaya, partisinin vizyonunu “Atatürk’ün ilkeleri tabumuz, Türk Milliyetçiliği yolumuz” sözleriyle özetledi.