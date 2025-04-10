Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Kaya, partisinin vizyonunu ve kararlı duruşunu, "Atatürk’ün ilkeleri tabumuz, Türk Milliyetçiliği yolumuz!" sözleriyle duyurdu.Nurhan İÇMEZ - Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Av. Süleyman Kaya, partisinin vizyonunu “Atatürk’ün ilkeleri tabumuz, Türk Milliyetçiliği yolumuz” sözleriyle özetledi.
Hukuksuzluğa karşı durduklarını vurgulayan Kaya, “Ne iktidarın baskılarından korkarız ne de muhalefetin yanlışlarına ortak oluruz,” dedi.
Partinin köklü geçmişine değinen Kaya, Adnan Menderes’ten Süleyman Demirel’e uzanan mirası geleceğe taşıyacaklarını belirtti.
Genel Başkan Gültekin Uysal liderliğinde “iktidar yürüyüşü”nün başladığını müjdeleyen Kaya, konuşmasını Atatürk’ün “Ey Türk! Çalış, övün, güven!” çağrısıyla tamamladı.