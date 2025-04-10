Anahtar Parti Manisa İl Başkanı Şakircan Dinç, Manisa genelinde 9 Nisan’ı 10 Nisan’a bağlayan gece yaşanan don afeti nedeniyle tarım arazilerinde oluşan zarara dikkat çekerek, çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.MANİSA (İGFA) - Anahtar Partisi Manisa İl Başkanı Şakircan Dinç, Sultaniye üzümün başkenti, dünya kuru üzüm ihracatında lider olan kentin çiftçilerine 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

"TARSİM sigortası olan da var, yaptıramayan da" diyen Başkan Dinç, "Artan maliyetler nedeniyle çiftçinin sigorta yaptıracak bütçesi kalmamıştır. Sigortası olanlar da aynı maliyetleri karşılamak zorunda kalacak. Tüm yıl geçimini sağlayacağı ekmek kapısı doğal afetten zarar görmüştür,” ifadelerini kullandı.

Dinç, afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “TARSİM sigortası olsun ya da olmasın, tüm emekçi çiftçilerimizin borçlarının ve kredilerinin ertelenmesi gereklidir. Çiftçilerimizin arazilerine, mahsullerine ve topraklarına bakabilmesi için desteklerin artırılması şarttır. Tarım kenti olan Manisa’mıza sahip çıkmak, bir Manisa evladı olarak bizlere mirastır,” diye konuştu.

Başkan Dinç, bu konuda yapılabilecek her türlü çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.