Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği değişikliğiyle, motosiklet, bisiklet ve benzeri araçlarda sürücü ve yolculara koruma başlığı, gözlüğü ve eldiven takma zorunluluğu getirildiğini anımsatan Keşan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mahmut Demirkan, düzenlemenin trafik güvenliği açısından önemli adım olduğunu belirtti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde değişiklik yapılarak Resmî Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenleme, özellikle motosiklet ve benzeri araçların sürücü ve yolcularını ilgilendiriyor.

Yeni değişiklikle birlikte: Bisiklet, elektrikli bisiklet, motorlu bisiklet, motosiklet ve 1/1/2001 tarihinden sonra üretilen T3 kategorisindeki traktörlerde, sürücülerin koruma başlığı (kask) ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takmaları ve bağlamaları zorunlu hale getirildi. Ayrıca motosiklet sürücüleri ve yolcuları için koruyucu eldiven kullanma mecburiyeti de getirildi.

'TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM'

Keşan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mahmut Demirkan, yapılan düzenlemeyi değerlendirerek, 'Yeni yönetmelik, özellikle motosiklet kullanıcıları için önemli bir güvenlik tedbiridir. Kask, gözlük ve eldiven kullanımı kazalarda ölüm ve yaralanma riskini ciddi şekilde azaltacaktır.' dedi.