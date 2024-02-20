Yüksek Seçim Kurul (YSK) tarafından 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre 20 Şubat 2024 Salı günü saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

DEM Parti'nin İstanbul Adayları ile ilgili Seçim Kurulu'na başvurup vermadığı tartışma konusu oldu. Aday Listelerinin bildirimi için son gün olan 20 ŞUbat günü geç saatlere kadar DEP Parti'nin aday listesi vermemesi gündem oldu. Ancak, DEM Parti yetkililerinin akşam saat 14.30 sıralarında İl Seçim Kurulu'na giderek aday listesini verdiği gündeme düştü. Seçim Kurulu'da 17.20 sıralarında DEM Parti'nin İstanbul'da yerel seçimlere girmeleri için gerekli başvuruyu yaptığını açıkladı. Seçim Kurulu, Dem Parti'nin seçime gerkesinde bir sıkıntı olmadığını bildirdi.

DEM Parti'nin seçime girmeyeceği ve CHP ile ittifak yapıp birkaç ilçe belediye başkanını isteyeceği kulislerde konuşuluyord.

Büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına iletti.

Bu arada, Partiden yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu'ndadır." ifadeleri kullanıldı.