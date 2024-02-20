TBMM Grup Toplantısında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan’ın sosyal medya üzerinden CHP seçmenine seslenmesine tepki gösterdi. Genel Başkan Özgür Özel, “Ey Erdoğan, sen değil miydin Hatay’da ‘Belediye başkanı benden olmazsa hizmet gelmez, mahzun kalırsınız, bakın Hatay mahzun kalmadı mı?’ diyen. Bu taş kalplinin kalbindeki taşın yumuşadığına inanacak enayi var mı karşında? Ordu’ya, ‘Tayyip Erdoğan varsa doğalgaz var, yoksa doğalgaz yok’ diyen şantajcıya prim verecek birisini görüyor musun karşında? CHP’ye ayna tuttuğunda o aynayı sana çevirirler” dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in açıklamalarına yanıt vermeyeceğini tekrar eden Özel, “Muhalefete muhalefet etmek yerine iktidara muhalefet etmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

“BİRLİKTE OLDUĞUMUZ HERKES BURADA”

Özgür Özel, yeril seçimleri Türkiye İttifakı'nın kazanacağını ifade ederek, özetle şunları söyledi: "31 Mart 2019 başarısında birlikte olduğumuz herkes burada. O gün bizimle birlikte olan iyi insanlar bir yere gitmediler, o gün bizimle birlikte olan muhafazakar demokratlar yine seçmen, o gün bizimle birlikte olan sosyal demokratlar zaten hep birlikte motive. O gün bizimle birlikte olan milliyetçi demokratlar yine burada. Bütün itiraz saraya, tek adam rejimine ve 180 derecelik U dönüşü ile saray ittifakının önemli bileşeni MHP’ye. O gün yapılan itirazlara itiraz gerekçeleri ortadan kalkmadığı gibi CHP önemli bir kısmının o gün oy verdikleri ya da yeni aday gösterdiklerimizle hiçbir muhafazakar, milliyetçi, Kürt, sosyal demokratı rahatız edecek bu dürüst yönetmez diyecek bir adayımızın olmadığı bir süreçte ben Cumhur İttifakının karşısında CHP’ye değil Türkiye’nin bütün milliyetçilerini, Atatürkçülerini, Cumhuriyetçileri, vatanseverleri, haram ve yalandan korkan, talana karşı çıkan herkesi Türkiye İttifakı’nda birleşmeye davet ediyorum. Cumhur İttifakı’nın renkleri koyu gri. Kentin üstüne çöken bulut gibiler. Yağmur bulutu gibi. Hiçbir renge tahammülleri yok. Her şey gri olsun istiyorlar. Oysa biz birbirimizden farklıyız ama ortak yanımız bu ülkeyi sevmemiz. Cumhur İttifakının koyu gri rengine karşı bizim ittifakımızın rengi Türkiye’nin renkleri. Bizim ittifakımızın rengi ay yıldızlı al bayrağın renkleridir, kırmızı ve beyazdır. Türkiye İttifakı’ndan kime oy istiyorsun diye sorana şöyle yanıt veriyorum. Milli takım gol atınca kim ayağa kalkıyorsa onlardan oy istiyoruz. Filenin Sultanları şampiyon olunca gözyaşı dökerek İstiklal Marşı okuyorsa onlardan istiyoruz. Bu şanlı bayrağın renklerini ki o renklerden birisi kırmızı, birisi beyaz. En büyük Türkiye. Türkiye İttifakına inanıyoruz, güveniyoruz. Bu seçimleri Türkiye İttifak’ı kazanacak, Türkiye kazanacak. Gidin bu seçimi kazanın, hepinize güveniyorum.”