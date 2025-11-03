Bursa'nın unutulmaz hikâyelerinden biri olan 'Deli Ayten' efsanesi, yıllar sonra yeniden tiyatro sahnesine taşındı. Şehrin kültürel belleğinde derin izler bırakmış olan Ayten Şenaşık, nam-ı diğer Deli Ayten, bu kez sahnede yaşam buldu. Oyun, izleyicilere hem nostaljik hem de duygusal anlar yaşattı.

BURSA (İGFA) - Prömiyeri Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda gerçekleştirilen oyun, Bursalı sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Salonu tamamen dolduran binlerce izleyici, oyunun sonunda sanatçıları dakikalarca ayakta alkışladı.

Oyunun yönetmen koltuğunda Arda Mat otururken, başrollerini Sara Atmaca ve yine Arda Mat paylaşıyor. Duygu yüklü performanslarıyla dikkat çeken ikili, Ayten'in yaşadığı büyük aşkı ve iç dünyasındaki fırtınaları seyirciye başarıyla aktardı. Gecenin sürpriz isimlerinden biri de ünlü ses sanatçısı Bahtiyar Özdemir oldu. Özdemir, hem seslendirdiği etkileyici şarkılarla hem de 'Kofti Selim' karakterine kattığı canlılıkla izleyicilerden tam not aldı. Özdemir'in sahneye kattığı müzikal derinlik, oyunun duygusal atmosferini güçlendirdi.

Oyun, müzik ve dansla harmanlanmış anlatımıyla dikkat çekiyor. Dans kareografisini Serkan Maral'ın hazırladığı 'Deli Ayten', sahne düzeni, dans ve müzikleriyle de güçlü bir prodüksiyon ortaya koydu. Oyunun dikkat çeken kostümlerini de tasarımcı Aslıhan Pekün tasarladı.

19 ARALIK'TA YENİDEN SAHNEDE

Bir dönem Bursa sokaklarında hikâyeleri dilden dile dolaşan Deli Ayten'in yaşamı; aşkı, cesareti, yalnızlığı ve mücadele dolu yönleriyle tiyatro sahnelerinde can bulmaya devam edecek.

'Deli Ayten', hem Bursa'nın kültürel mirasına sahip çıkan bir yapım olması hem de güçlü oyunculuk performanslarıyla tiyatroseverlerin takvimine damga vurmaya aday görünüyor. Yapımcılığını Çelikkepçe Yapım adına Ömer Çelikkepçe'nin üstlendiği oyun 19 Aralık'ta Merinos AKM Orhangazi Salonu'nda yeniden izleyiciyle buluşacak.