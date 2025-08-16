Cushman & Wakefield | TR International’ın “Dekorasyon Maliyet Rehberi 2025” raporuna göre, İstanbul’da orta ölçekte ofis dekorasyonu maliyeti son bir yılda 180 euro artarak 1.550 euro/m²’ye ulaştı. İstanbul, Avrupa’daki 52 şehir arasında en pahalı 22’nci şehir oldu.İSTANBUL (İGFA) - Cushman & Wakefield | TR International tarafından hazırlanan “Dekorasyon Maliyet Rehberi 2025”, Türkiye ofis pazarındaki maliyet trendlerini, tasarım eğilimlerini ve yatırım önceliklerini ortaya koydu. Rapora göre İstanbul’da orta seviye ofis dekorasyonu maliyeti, 2024’te 1.370 euro/m² iken 2025’te %13 artışla 1.550 euro/m² seviyesine ulaştı. Böylece İstanbul, Avrupa’daki 52 şehir arasında en pahalı 22’nci şehir oldu.

Maliyet artışlarını etkileyen başlıca unsurlar döviz kuru dalgalanmaları ve ithal malzeme fiyatlarındaki artış olarak ortaya çıktı. Yanı sıra kalifiye iş gücü eksikliği ve artan işçilik maliyetleri; akıllı bina sistemlerinin yaygınlaşmasıyla yükselen altyapı giderleri; yatırımcıların tasarım, uygulama ve danışmanlığı entegre şekilde almayı tercih etmesi de dekorasyon maliyetlerini yükseltti.

Listenin ilk sırasında aynı segmentte 2 bin 671 euro ile Londra yer aldı. İlk beşte yer alan diğer şehirler ise 2 bin 512 euro ile Hamburg, 2 bin 432 euro ile Münih, 2 bin 408 euro ile Frankfurt ve 2 bin 333 euro ile Berlin olarak sıralandı.