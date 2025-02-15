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2. Lig sıralamasını belirlemek için dörtlü final müsabakaları oynanacak ve dörtlü final grubuna kalan 4 takım Türkiye Erkekler 1. Ligi’ne yükselecek.

Hentbol 2. Ligi'nde 13-16 Şubat 2025 tarihleri arasında Ankara'da Final serisi müsabakaları oynanacak. Müsabakaların ilk gününde çapraz eşleşme müsabakaları oynanacak, çapraz eşleşmeleri kazanan 4 takım, dörtlü final oynamaya hak kazanacak, çapraz eşleşmeleri kaybeden 4 takım ise, birbirleri ile sıralama maçları oynayacak.

Çapraz-Sıralama ve Dörtlü Final

Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen DBB Hentbol Takımı, karşılaşmadan 23-32’lik galibiyetle ayrılarak Hentbol 1. Ligi’ne çıkmayı başardı. DBB Hentbol Takımı, 2. Lig sıralamasının belirlenmesi için dörtlü final maçı oynayacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, çapraz eşleşmede bugün Yeşilli (Mardin) Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) Hentbol Takımı ile Ankara’da Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Yeşilli Yatılı Bölge Ortaokulu Hentbol Takımı’nı yenerek 1. Lige çıkmayı başardı.DİYARBAKIR (İGFA) - Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, namağlup hedefine doğru ilerliyor. Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 2. Lig G Grubu’nu namağlup tamamlayarak 18 puanla şampiyon olan DBB Hentbol Takımı, Play-Off Eleme Turu Beyaz Grup’ta oynadığı 3 maçında da galibiyetle ayrılınca Çapraz-Sıralama ve Dörtlü Finale kaldı.