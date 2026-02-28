Dayanışma ve paylaşma kültürünü her geçen gün artırarak ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarının yanında olmaya devam eden Kayseri Melikgazi Belediyesi, Melikgazi Kıyafet Evi (MELKEV) hizmeti ile dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kadın, erkek ve çocuklara yönelik ayakkabı, mont ve günlük kıyafet gibi temel giyim ürünlerinin ihtiyaç sahiplerine randevu ile verildiği MELKEV'i ziyaret eden Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Ramazan ayı birçok ihtiyacın karşılandığı birçok ihtiyaç sahibinin derdi ile dertlenildiği, mübarek bir ay. Bu kapsamda da Melikgazi Belediyesi olarak birçok hayırseverimizle iş birliği içerisinde çalışmalar yapıyoruz. Melikgazi kıyafet evi (MELKEV) Melikgazi Kaymakamlığımız ve Melikgazi Belediyemizin destekleri ile ihtiyaç sahibi ailelerin randevu ile gelip hem kendilerine hem çocuklarına kıyafet aldıkları bir tesis. Bu tesisimiz çok güzel ve çok nazik bir hizmet veriyor. Burada takım elbiseden, ayakkabıya kadar, çocuk kıyafetinden çorabına kadar birçok kıyafeti ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bize en büyük desteği veren mağazalarımıza teşekkür ederim.

Cenab-ı Allah hayırlarını kabul eylesin. Bizler özellikle Ramazan ayında zekât, sadaka, fitreler veriyoruz. Bu tür hayırlar da özellikle yetim çocuklarımız başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelerimize büyük katkı sağlıyor. Bu tesisimiz rezervasyonla çalışıyor. Vatandaşlarımız 0530 253 91 91 numaralı WhatsApp hattımıza yazarak randevu alabilirler. Böyle güzel ve anlamlı bir tesisi Melikgazi Belediyesi olarak biz işletiyoruz. Öncelikle Melikgazi Kaymakamımız Sayın Sedat Sırrı Arısoy'a, hayırseverlerimize, başkan yardımcım, müdürüm olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Melikgazi'de her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.' dedi.