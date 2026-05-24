Azerbaycan'da Mingeçevir Devlet Üniversitesi Rektörü Anar Eminov, Malezya'daki üç üniversiteyle imzalanan iş birliği anlaşmalarının üniversitenin sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve uluslararasılaşma vizyonunda yeni bir dönemin kapısını araladığını açıkladı.

Serdar AKYOL / AZERBAYCAN (İGFA) - Mingeçevir Devlet Üniversitesi, uluslararasılaşma stratejisi kapsamında Malezya'nın önde gelen yükseköğretim kurumlarıyla önemli iş birliklerine imza attı.

Üniversite Rektörü Anar Eminov tarafından yapılan açıklamada, 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde INTI International University, Asia Pacific University of Technology and Innovation ve BINUS University ile iş birliği mutabakat muhtıralarının imzalandığı bildirildi. Rektör Eminov, çağdaş dünyada üniversitelerin artık yalnızca bilgi aktaran kurumlar olmadığını, sürdürülebilir kalkınma, çevresel sorumluluk, dijital dönüşüm ve yenilikçi araştırma ekosistemleri oluşturan merkezlere dönüştüğünü vurguladı.

Malezya yükseköğretim sisteminin teknoloji altyapısı, dijital öğrenme modelleri, girişimcilik ekosistemi ve sürdürülebilir kampüs yönetimiyle dikkat çektiğini belirten Eminov, bu deneyimlerin Mingeçevir Devlet Üniversitesi'nin inovasyon kapasitesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Açıklamada, INTI International University ile öğrenci odaklı eğitim modelleri ve dijital öğrenme platformları konusunda, Asia Pacific University ile teknoloji transferi ve girişimcilik alanlarında, BINUS University ile ise dijital dönüşüm ve kurumsal gelişim süreçlerinde ortak çalışmalar yürütüleceği kaydedildi. İmzalanan anlaşmalar kapsamında ortak bilimsel araştırmalar, akademik hareketlilik programları ve kaynakların ortak kullanımına dayalı projelerin hayata geçirilmesinin planlandığı belirtildi.

Rektör Eminov, kurulan uluslararası eğitim köprülerinin üniversitenin küresel yükseköğretim sistemine daha güçlü entegrasyonunu sağlayacağını ifade ederek, iş birliklerinin kısa sürede somut projelere dönüşeceğine inandığını söyledi.