Dışişleri Bakanlığı, Afrika Birliği'nin 63'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'nin Afrika kıtasıyla eşit ortaklık ve karşılıklı güven temelinde iş birliğini güçlendirmeye devam edeceğini vurguladı. Açıklamada, Dördüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi hazırlıklarının sürdüğü bildirildi.

ANKARA (İGFA) - Afrika Birliği'nin 63'üncü kuruluş yıl dönümüne denk gelen 25 Mayıs Afrika Günü dolayısıyla açıklama yapan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Afrika kıtasının barış, özgürlük, birlik ve dayanışma ruhunu simgeleyen bu özel günü kutladı.

Bakanlık açıklamasında, Afrika Birliği'nin stratejik ortağı olan Türkiye'nin; eşit ortaklık, karşılıklı güven, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkesi temelinde Afrika kıtasının kalkınma, adalet ve barış yolculuğunda Afrika halklarının yanında olmaya devam edeceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Türkiye ile Afrika arasındaki iş birliğinin daha ileri taşınması amacıyla bu yıl düzenlenmesi planlanan Dördüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin hazırlıklarının titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Türkiye ve Afrika'nın, bölgesel ve uluslararası düzeyde barış, refah ve istikrarın güçlendirilmesi için ortak çalışmalarını sürdüreceği vurgulandı.