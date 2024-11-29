Darüşşafaka Cemiyeti, Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu’nda bağış rekoru kırarak öğrencilerin eğitimine katkı sağlayan koşucuları, kurumları ve takımları düzenlediği törenle onurlandırdı.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın tek kıtalararası maratonu olan Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu’nda, Darüşşafaka Cemiyetinin öncülüğünde bu yıl rekor bir bağış toplandı. Cemiyet, 3 Kasım'daki maratonda 15 milyon TL’yi aşan bağış elde ederek, 60 sivil toplum kuruluşu (STK) arasında en yüksek bağış toplayan STK oldu. Maraton sonrası düzenlenen törende, en yüksek bağış tutarına ve bağışçısı sayısına ulaşan ilk 10 koşucu ve kurum ödüllendirildi.

Bu yıl 651’i bireysel, 44’ü kurumsal koşucusuyla birlikte en yüksek bağışa ulaşan STK olan Darüşşafaka Cemiyeti, üst üste iki yıl şampiyon olmanın ve maraton tarihinde kendi bağış rekorunu kırmanın gururunu yaşadı.

“Söz Konusu Eğitimse Yardıma Koşarız” sloganıyla hareket eden koşucular, elde edilen bağışlarla Darüşşafaka’da eğitim gören öğrencilerin yıllık kitap ve kırtasiye giderlerini karşılamayı hedefledi. Darüşşafaka koşucuları, 15 bine yakın hayırseverin desteğiyle bu yıl da tarihî bir başarıya imza attı.

Koşucular arasında en yüksek bağışı toplayan isim, Darüşşafaka Lisesi öğrencisi Yusuf Begik oldu. Begik, Adım Adım oluşumundaki bireysel koşucular sıralamasında da 6’ncı sırada yer aldı. Ayrıca sosyal medyada kampanya yürüten Ceyda Kasabalı (Noluyo Ya), Darüşşafaka’nın “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuna büyük destek sundu.

29 Kasım’da Taksim Elite World Hotels&Resorts’un ev sahipliğinde düzenlenen törende, maraton başarısına katkı sağlayan koşuculara ve destekçilere ödülleri takdim edildi. Törene Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, bağış kampanyasına destek veren kurum temsilcileri ve bireysel koşucular katıldı.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, törende yaptığı konuşmada şunları ifade etti:“Bu başarı sadece Darüşşafaka Cemiyetinin değil, eğitime gönül veren binlerce bağışçının ve gönüllünün ortak zaferidir. ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ sağlamak için çıktığımız bu yolda, dayanışma ve iyilikle her geçen gün daha da güçleniyoruz.Darüşşafaka’mızı zirveye taşıdığınız için hepinizi en içten duygularımla tebrik ediyor, önümüzdeki maratonlarda da adımlarınızı ‘Söz Konusu Eğitimse Yardıma Koşarız’ diyerek atmanızı diliyorum.”

Törende, Darüşşafaka’yı bağış şampiyonu yapan kurumsal ve bireysel bağışçılar, katkılarından dolayı teşekkür plaketi alırkenbağış rekorunun elde edilmesinde emeği geçen tüm koşucular, Darüşşafaka’nın misyonuna katkıda bulunmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Bu başarı hem Darüşşafaka Cemiyetinin hem de eğitime gönül veren bağışçılarının, dayanışmanın gücüyle neler başarabileceğini bir kez daha gösterdi.