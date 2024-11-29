Bursa'da Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik'teki muhtarlarla düzenli olarak bir araya gelmeye devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Atatepe Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Arzu Karataş, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, BUSKİ, UEDAŞ ve AKSA yetkilileri katıldı.

Toplantıda konuşan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, ilçeyi üç hizmet alanına ayırarak daha hızlı ve etkili bir şekilde çözüm üretmeyi hedeflediklerini ifade etti.

"Gemlik'te 35 mahallemizin farklı ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlara yönelik bir çalıştay düzenleyeceğiz. Sokak hayvanları konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Ne yazık ki çevre ilçelerden sahipsiz hayvanların Gemlik'e bırakıldığını biliyoruz. Bu sorunun çözümü için yasal düzenlemeler şart." dedi.

Kaçak yapılaşmaya da değinen Başkan Deviren, muhtarlarla birebir iletişimi önemsediklerini belirterek, "İstediğiniz zaman gelip benimle görüşebilirsiniz. Randevu almanıza gerek yok. Muhtar randevu almaz," diyerek iletişim kanallarının her zaman açık olduğunu yineledi.

Soru cevap şeklinde devam eden programda "Başkan Mahallede" programlarının ve muhtar buluşmalarının farklı mahallelerde devam edeceği belirtildi.