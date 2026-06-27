Trabzon Büyükşehir Belediyesi Çilekli Düşler Köyü Yaşam Merkezi, açıldığı günden bu yana Trabzon genelindeki 171 okuldan 6 bin 709 öğrenciyi ağırladı. Yıl sonu kapsamında düzenlenen 'Karadeniz Haftası' etkinliğiyle de öğrencilere hem kültürel hem de eğitici bir deneyim sundu.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen Çilekli Düşler Köyü Yaşam Merkezi, yıl sonu etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Karadeniz Haftası' ile öğrencilere hem kültürel mirası yaşattı hem de unutulmaz bir gün sundu. Etkinliğe Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Selim, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Esengül Kibar, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. 'Karadeniz Haftası' temasıyla düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, yöre kültürünü deneyimledi. Karadeniz mutfağının vazgeçilmezleri olan kuymak, lahana sarması ve mısır ekmeğinin yapım süreçlerine katılan öğrenciler, yemek hazırlamanın inceliklerini öğrendi. Program kapsamında geçmişin izleri de sürüldü. Eski dönemlerde kullanılan yöntemlerle çamaşır yıkayıp asma pratiğini gerçekleştiren öğrenciler geleneksel yaşam koşulları hakkında fikir sahibi oldu. Etkinlik modern ve geleneksel oyunların ardından öğrencilerin sergilediği coşkulu horon gösterisiyle renklendi, mangalda köfte ikramıyla sona erdi.

6 BİN 709 ÖĞRENCİYİ AĞIRLADI

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Çilekli Düşler Köyü Yaşam Merkezi'nin çocukların akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve kişisel becerilerini destekleyen önemli bir eğitim merkezi haline geldiği vurgulandı. Açıklamada, 'Trabzon Büyükşehir Belediyemiz ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz iş birliğinde hizmete açılan Çilekli Düşler Köyü Yaşam Merkezi, kısa sürede şehrimizin önemli sosyal ve eğitim merkezlerinden biri oldu. Deneyim temelli eğitim anlayışıyla faaliyet gösteren merkezimizde öğrencilerimiz doğayı tanıyor, üretiyor, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirirken aynı zamanda kültürel değerlerimizi yaşayarak öğrenme fırsatı buluyor. Bugüne kadar Trabzon genelindeki 171 okuldan 6 bin 709 öğrencimizi ağırlayan merkezimiz, çocuklarımızın aktif öğrenme süreçlerine önemli katkılar sağladı. Düzenlediğimiz Karadeniz Haftası etkinliğiyle de öğrencilerimizin yöresel kültürümüzü tanımalarını, geleneklerimizi yaşayarak öğrenmelerini ve geçmişle güçlü bağlar kurmalarını hedefledik. Çocuklarımızın çok yönlü gelişimini destekleyen projelerimizi bundan sonra da kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz' ifadelerine yer verildi.