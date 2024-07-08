Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün paylaşımı ile alevlenen 'Bolu Dağı/Düzce Dağı' polemiğine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da dahil olmuştu. Düzceli vatandaşlar, Bolu Dağı tabelasını 'Düzce Dağı' olarak değiştirerek tartışmalara başka bir boyut kazandırdı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün sosyal medya hesabından yaptığı "Doğru bilinen yanlışlar vardır. Yanlıştır, ama insanlar doğru sanırlar. Bunlardan birisi de Bolu Dağı ismidir. Aslında Bolu tarafında dağ yoktur. Bolu tarafı ovadır. Dağ, Düzce tarafındadır. Coğrafi yapısına göre burası Bolu Dağı değil, Düzce Dağı'dır." paylaşımı sonrasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından tepki gösteremişti.

"Düzce’nin mevcut Belediye Başkanı Faruk Özlü, Bolu Dağı’na göz koymuş" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bolu Dağı, Bolu’nun simgesidir. “Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olma” Kaynaşlı’yı, Yığılca’yı ve Akçakoca’yı elinden aldırma bana. Akıllı ol” şeklinde paylaşım yaparak cevap vermişti.

Bolu Dağı Düzce Dağı tartışması sürerken Düzceli vatandaşlar ise Bolu Dağı tabelasını Düzce Dağı olarak değiştirdi.

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntü vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.