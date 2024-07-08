Türkiye’de filo sektörünün durumunu ve mobilite trendlerinin gelişimini değerlendirmek üzere TEB Arval’in desteğiyle her yıl gerçekleştirilen Arval Mobility Observatory’nin 2024 yılı araştırma sonuçları açıklandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye’de kurumlara operasyonel araç kiralama ve filo yönetimi çözümleri sunan TEB Arval’in desteğiyle her yıl Ipsos tarafından gerçekleştirilen “Arval Mobility Observatory’nin 2024 yılı Mobilite ve Filo Barometresi” araştırma sonuçları açıklandı.

Araştırmaya ilişkin değerlendirmede bulunan TEB Arval Genel Müdürü Kağan Yaşa, “Her yıl derinlemesine yürüttüğümüz bu araştırmanın sonuçları sektörümüz için güzel bir fotoğraf ortaya koyuyor. Araştırma sektörün önümüzdeki dönemde dinamizmini ve yapısını anlamamıza yardımcı olurken, gelecek projeksiyonlarımızı doğru yapabilmemiz için de önemli veriler sunuyor. Bu kıymetli raporun çıktılarını sektörümüzle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

FİLOLARDA BÜYÜME BEKLENTİSİ ARTIŞTA

2024 Filo Barometresi sonuçlarına göre Türkiye’deki firmaların %94’ü önümüzdeki üç yıl içinde filo büyüme potansiyelinin artacağını veya aynı kalacağını ifade ediyor. Araştırmaya göre filolarda artış beklentisinin dünyada son yıllarda yatay seyrederken, Türkiye’de ise 2024 yılı itibarıyla artışa geçmesi dikkat çekiyor. Hem Türkiye’de (%76) hem de dünya genelinde (%73) şirket büyümesi ya da şirket araçlarının kullanımını gerektiren şirket büyümesi öngörüleri, artış beklentisinin ardındaki en önemli nedenler arasında yer alıyor.

FİLO FİNANSMANINDA BİRİNCİLİK OPERASYONEL KİRALAMADA

Filo finansmanı detaylarına da yer verilen araştırmada birincilik geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine operasyonel kiralamada. Rapor sonucuna göre operasyonel kiralamanın toplam finansman içindeki oranı %34, ikinci sıradaki peşin alımların oranı ise %29 olarak gerçekleşti. Operasyonel kiralamadaki en büyük artış 100-249 çalışanı olan firmalardan geliyor. Peşin satın alımı tercih eden katılımcılarda ise 1-9 çalışanı olan firmalar (%34 oranla) öne çıkıyor.

BİNEK ARAÇ FİLOLARINDA ALTERNATİF YAKIT KULLANIM EĞİLİMİNDE ARTIŞ

Filo karar vericileri, binek araç filolarının %24'ünün önümüzdeki 3 yıl içinde alternatif enerji (PHEV, HEV veya BEV) ile çalışacaklarını tahmin ediyor. Filo yöneticilerinin tahminlerine göre önümüzdeki 3 yıl içinde toplam filonun 'u BEV'lerden oluşması öngörülmektedir.