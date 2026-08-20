Düzce'de D-100 Karayolu Hal Kavşağı'nda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, kavşak içerisinde 81 KA 381 plakalı hafif ticari minibüs ile 81 ADU 655 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan İ.G. ve S.C. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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