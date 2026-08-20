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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan İ.G. ve S.C. yaralandı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, kavşak içerisinde 81 KA 381 plakalı hafif ticari minibüs ile 81 ADU 655 plakalı otomobil çarpıştı.

Düzce'de D-100 Karayolu Hal Kavşağı'nda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

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