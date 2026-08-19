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Ekipler, yangının kontrol altına alınması ve çevreye yayılmasının önlenmesi amacıyla havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Çekrice Mahallesi'nde orman dışı alanda başlayan yangın üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Çekrice Mahallesi'nde orman dışı alanda başlayan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

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