Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Çekrice Mahallesi'nde orman dışı alanda başlayan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.
BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde yangın çıktı.
Çekrice Mahallesi'nde orman dışı alanda başlayan yangın üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangının kontrol altına alınması ve çevreye yayılmasının önlenmesi amacıyla havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.
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