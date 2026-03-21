Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ilk günü anlamlı bir ziyaretle başladı. İlçe protokolü, vatan uğruna evladını toprağa veren şehit annesini yalnız bırakmadı.

Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette şehit annesi Refiye Çakır'ın bayramı kutlanırken, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğu bir kez daha vurgulandı. Samimi sohbetlerin gerçekleştiği buluşmada, şehit annesinin hal ve hatırı sorularak her türlü ihtiyaç konusunda destek mesajı verildi.

Ziyarete İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, Bilecik Pazaryeri İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, SYDV Müdürü Zehra Armağan ve köy muhtarı Hasan Başol da eşlik etti.

Bayramın manevi atmosferine yakışan bu anlamlı ziyaret, ilçe halkı tarafından da takdirle karşılandı. Şehit ailelerine gösterilen vefa, bir kez daha gönülleri ısıttı.