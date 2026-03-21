Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya'yı baharın renkleriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Belediyenin kendi üretim tesislerinde yetiştirilen 4 milyon mevsimlik çiçek toprakla buluşturuluyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Hurma Bitki Üretim Tesisi'nde özenle yetiştirilen çiçekler, Antalya'nın cadde, park, refüj, kavşak ve yeşil alanlarını süsleyecek. Gazanya, Çin karanfili, begonya, petunya, verbena, salvia, vinka (rozet), horoz ibiği, kadife, vapur dumanı, sardunya, kedi tırnağı ve yıldız çiçeği gibi birçok tür, önce seralarda toprakla buluşturuluyor, ardından peyzaj düzenlemelerinde kullanılmak üzere hazırlanıyor.

ANTALYA'NIN GÜZELLİĞİNE GÜZELLİK KATACAK

Büyükşehir Belediyesi'nin üretim tesislerinde yetiştirilen rengârenk çiçekler, kent genelinde peyzaj çalışmalarına canlılık katıyor. Antalya'nın farklı noktalarında gerçekleştirilecek dikimlerle birlikte parklar ve yeşil alanlar daha estetik bir görünüme kavuşuyor, kentin doğal güzelliği çiçeklerle daha da ön plana çıkıyor.