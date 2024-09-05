CW Enerji, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılması adına çalışmalarına hızla devam ediyor. Firma sürdürülebilir bir dünya için yenilenebilir enerjiye olan bağlılığını Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile kanıtladı.ANTALYA (İGFA) - CW Enerji, sürdürülebilir bir dünya için yenilenebilir enerjiye olan bağlılığını Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile kanıtladı. Firma, bünyesindeki arazi GES ve çatı GES projeleriyle, güneş paneli üretiminde kullandığı elektrik enerjisinden kaynaklanan emisyonu sıfırladı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, kuruldukları günden bu yana sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlama amacında olduklarını söyledi. Gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakma hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Sarvan, “Yaşadığımız dünyanın enerji ihtiyacını sağlıklı ve temiz kaynaklarla karşılamayı hedefliyoruz. Çevreci projeler, özgün tasarımlar ve AR-GE faaliyetleri ile sürekli yeni ürünler üreterek, enerji sektörüne katkıda bulunuyoruz” dedi.

TEMİZ ENERJİ ÜRETİMİNDE BAŞARI

Bu çerçevede; sürdürülebilir bir dünya için yenilenebilir enerjiye olan bağlılıklarını uluslararası geçerliliği olan I-REC ile kanıtladıklarını ifade eden Sarvan, “Şirketimiz bünyesindeki arazi GES ve çatı GES projeleriyle, güneş paneli üretiminde kullandığımız elektrik enerjisinden kaynaklanan emisyonu sıfırladık. I-REC, GHG Protokolü ve CDP tarafından kabul edilen ve temiz enerji üretimimizi belgeleyen önemli bir sertifikadır. Bu sertifikayla temiz enerjimizi belgelediğimiz için gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Sadece güneşin gücünden yararlanmakla kalmıyor, aynı zamanda sürdürülebilirliğe olan bağlılıklarını her adımda gösterdiklerine dikkat çeken Sarvan, bu sertifika ile CW Enerji’nin temiz enerji üretimindeki başarılarını ve çevreye olan duyarlılığını bir kez daha kanıtlamış olduklarını kaydetti.

ÇALIŞMALARIMIZI TÜM HIZIYLA SÜRDÜRECEĞİZ

“Sürdürülebilir bir dünya için attığımız bu adım gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılması adına misyonumuzun bir parçasıdır” diyen Sarvan, şöyle devam etti: “Geleceği yenilenebilir enerji ve yeni teknolojiler ile destekleyip daha sürdürülebilir bir dünya için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. CW Enerji olarak, yenilenebilir enerjiye olan bağlılığımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye’nin enerji ihtiyacını temiz kaynaklarla karşılama hedefiyle çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz.”