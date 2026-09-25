Konya'daki kampanya açılışında fabrikaların günlük pancar işleme kapasitesinin yükseltildiği, yeni yatırım ve GES projeleriyle üretim gücünün artırıldığı vurgulandı.

KONYA (İGFA) - Çumra Şeker Fabrikası'nın 23. kampanya açılışı, Konya'da düzenlenen törenle yapıldı. Törene Konya Valisi İbrahim Akın, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Tarım ve Orman İl Müdürü Duran Seçen, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, oda ve birlik başkanları ile çalışanlar katıldı.

Programda konuşan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Çumra Şeker'in Türkiye şeker sektöründe önemli bir konuma geldiğini belirterek, geçen kampanya döneminde Konya ve Çumra Şeker fabrikalarında kapasite artırımına gidildiğini söyledi.

Erkoyuncu, Konya Şeker Fabrikası'nın günlük işleme kapasitesinin 10 bin tondan 12 bin tona, Çumra Şeker Fabrikası'nın ise 16 bin tondan 20 bin tona çıkarıldığını ifade ederek, yatırımın toplam maliyetinin 22 milyon euro olduğunu açıkladı.

3,4 MİLYON TON PANCAR İŞLENDİ

Geçen kampanya döneminde iki fabrikada toplam 3 milyon 430 bin 500 ton pancar işlendiğini belirten Erkoyuncu, bu süreçte 496 bin ton şeker üretildiğini kaydetti. Konya Ovası'nın Türkiye'deki pancar üretiminin yaklaşık yüzde 35'ini karşıladığını söyleyen Erkoyuncu, bu yıl verimli bir kampanya beklediklerini dile getirdi. Erkoyuncu, yeni fabrika kurmak yerine mevcut iştiraklerin üretim gücünü artırmaya odaklandıklarını belirterek, atıştırmalık ürünler, Panagro ve enerji yatırımlarına ilişkin bilgiler verdi. Panagro'daki yatırımların 2021'den bu yana 15 milyon 389 bin 782 dolara ulaştığını aktardı.

Konuşmada ayrıca iştiraklerdeki güneş enerjisi santrallerinin enerji ihtiyacının önemli kısmını karşıladığı, Cihanbeyli'de yeni bir GES projesi için hazırlık yapıldığı da açıklandı.

VALİ AKIN: 'KONYA, TÜRKİYE'NİN ÜRETİM GÜCÜNDE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP'

Konya Valisi İbrahim Akın ise Konya'nın tarım ve gıda sanayisindeki stratejik önemine dikkat çekti. Şeker pancarının tarımsal üretime ve hayvancılığa çok yönlü katkı sunduğunu vurgulayan Akın, modern tesislerde işlenen ürünlerin katma değere dönüştürülmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. Akın, Çumra Şeker'in Türkiye'nin şeker ihtiyacının yaklaşık yüzde 17'sini karşıladığını belirterek, yeni kampanya döneminin üreticiler için hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.