Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yayılan ve tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla vatandaşlardan ücret, vergi ya da katkı payı alınacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya platformlarında gündeme getirilen fon ödemelerine ilişkin iddialar hakkında açıklama yaptı.

DMM'nin açıklamasında, tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemelerini karşılamak amacıyla tüm vatandaşlardan belirli bir ücret tahsil edileceği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtildi.

'VATANDAŞLARDAN HERHANGİ BİR ÜCRET ALINMAYACAK'

Açıklamada, söz konusu fon ödemeleri kapsamında vatandaşlardan herhangi bir ad altında ücret, vergi veya katkı payı tahsil edilmesinin söz konusu olmadığı vurgulandı.

Tasfiye süreçlerinin, yetkili kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda yürütüldüğü belirtilirken, süreçlerdeki temel amacın yatırımcı mağduriyetlerinin önlenmesi olduğu ifade edildi.

Soruşturmalar sürüyor

DMM, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik olduğu belirtilen spekülatif ve asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi, konuya ilişkin yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması çağrısında bulundu.