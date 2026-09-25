Memur ve Emekli Sendikaları Konfederasyonu, emekli aylıkları arasındaki farkların azaltılması ve sosyal güvenlik sisteminde statü ayrımının kaldırılması amacıyla 'Üç Kademeli Emeklilik Sistemi' projesini gündeme getirdi. Konfederasyon Genel Başkanı Musa Kocaman, 'Amacımız lütuf değil, hak ettiğimiz adalet' dedi.

ANKARA (İGFA)- Memur ve Emekli Sendikaları Konfederasyonu (MESK), emeklilerin ekonomik refahının güçlendirilmesi ve sosyal güvenlik sisteminde adaletin sağlanması amacıyla yeni bir emeklilik modeli önerdi.

Konfederasyon tarafından kamuoyuna sunulan 'Üç Kademeli Emeklilik Sistemi' projesinde, 4A, 4B ve 4C statüleri arasındaki ayrımların kaldırılması ve tüm emeklilerin tek bir hukuki ve sosyal statü altında birleştirilmesi önerildi.

MAAŞLARDA ÜÇ KADEMELİ MODEL

MESK'in önerisine göre emekli aylıkları üç kademede düzenlenecek. Sistemde belirlenecek üst kademe emekli aylığı referans alınacak. Buna göre ikinci kademe aylık üst kademenin yüzde 10 altında, üçüncü kademe aylık ise üst kademenin en fazla yüzde 20 altında olacak.

Konfederasyon, bu modelle emekliler arasındaki gelir farkının azaltılmasını, prim ve çalışma geçmişinin dikkate alınmasını ve daha dengeli bir maaş yapısı oluşturulmasını öneriyor.

DUL, YETİM VE İŞ GÖREMEZLİK GELİRLERİ DE DÜZENLENECEK

Önerinin bir diğer ayağını ise dul, yetim ve iş göremezlik gelirlerinin yeniden yapılandırılması oluşturuyor. MESK, söz konusu ödemelerin insanca yaşam standartları gözetilerek belirlenmesini ve sosyal güvenlik sisteminin ekonomik açıdan kırılgan grupları daha güçlü şekilde koruyacak bir yapıya kavuşturulmasını talep ediyor. Konfederasyon ayrıca enflasyon ve artan yaşam maliyetleri karşısında emeklilerin gelir kaybını önleyecek dinamik sosyal güvence mekanizmalarının hayata geçirilmesini istiyor.

KOCAMAN: 'TEK STATÜ VE ADİL MAAŞ DENGESİ KURULMALI'

MESK Genel Başkanı Musa Kocaman, mevcut sistemde emekliler arasında ciddi gelir farklılıkları bulunduğunu savundu. Başkan Kocaman, 'Aynı devlete hizmet etmiş, aynı adalet anlayışına sığınmış emeklilerimiz arasındaki derin maaş uçurumu kabul edilemez' ifadelerini kullanarak, konfederasyonun önerdiği üç kademeli sistemin gelir farklılıklarını azaltmayı amaçladığını belirtti. Kocaman, emeklilikte statü farklılıklarının kaldırılması ve daha adil bir maaş dengesi oluşturulması gerektiğini ifade ederek, 'Amacımız lütuf değil, hak ettiğimiz adalet' mesajını verdi.