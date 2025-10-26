Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan birbirinden renkli programlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu tüm kenti sarmaya başladı. Başkan Mustafa Bozbey de Kent Meydanı B Kafe'de vatandaşlara 'Cumhuriyet Demek' temalı bardaklarda içecek ikram etti.

BURSA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan zengin içerikli programlarla Bursa'da kutlanmaya başlandı. 24 Ekim Cuma günü başlayan etkinlikler, 30 Ekim Perşembe gününe kadar devam edecek.

Birbirinden değerli sanatçılar ve onlarca farklı etkinlik, Cumhuriyet coşkusunu tüm kente yayarken; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de eşi Seden Bozbey ile birlikte Kent Meydanı B Kafe'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Eşi Seden Bozbey ile birlikte barista önlüklerini giyen Başkan Bozbey, Cumhuriyetin 102. yılına özel olarak hazırlanan 'Cumhuriyet Demek' temalı bardaklarda içecek ikramında bulundu. Vatandaşların isimlerini 'Cumhuriyet demek' temalı bardaklara yazan Başkan Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet'in sıcaklığını Bursalılarla birlikte paylaştı. Bu sene kutlamaların teması olan 'Cumhuriyet demek, hepimiz demek' sloganını da yazarak ikramda bulunan Başkan Bozbey ve eşi Seden Bozbey, kahve keyfini vatandaşlarla birlikte yaşadı.

Cumhuriyetimizin 102. yılını coşkuyla kutlamak için tüm hazırlıkların yapıldığını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, internet üzerinden yürütülen 'Cumhuriyet demek' kampanyasıyla Bursalıların görüşlerinin alındığını da hatırlattı. Bursalıların Cumhuriyet'i örnek bir şekilde sahiplendiğini belirten Başkan Bozbey, 'Etkinlikler kapsamında tüm B Kafe'ler de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak hazırlanan 'Cumhuriyet Demek' temalı bardaklarla içecek ikramında bulundu. Cumhuriyet coşkusuna katılım gösteren tüm Bursalılara teşekkür ediyorum. 29 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da Nilüfer FSM Bulvarı'nda yaşanacak olan Cumhuriyet Bayramı coşkusuna tüm halkımızı davet ediyorum. Bursalıların ve tüm halkımızın şimdiden Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun' dedi.