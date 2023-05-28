Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener açıklama yaptı. Yener sandıkların kapandığını açıkladı. Yener, seçim sürecinde önemli bir sıkıntı yaşanmadığını iade ederek, seçim sürecinde emege geçen sandık görevlilerine, gazetecilere, güvenlik hizmeti veren polis, jandarma ve kurum kuruluşlara teşekkür etti.

Bakan Yener şunları söyledi:

"Bugün yapılan seçimin ikinci turu oy verme süreci sona erdi. Kurumumuza yansıyan olumsuz durum söz konusu olmadı. İtirazlar da değerlendirilmiş ilgili kurullara gönderilmiştir. Seçmenlerimize, adaylarımıza, temsilcilere, partilere, YSK'nın üyelerine, personelimize, sandıklarda görevlilere teşekkür ederiz."