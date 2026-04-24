Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ekselansları Dr. Samia Suluhu Hassan, bugün 2025 Ekim tarihli Genel Seçimler sırasında ve sonrasında meydana gelen şiddet olayları ve barışın bozulmasına ilişkin Başkanlık Soruşturma Komisyonu Raporunu aldı. Rapor, ulusal düzeyde yapılan değerlendirmelerden, iyileşme, reform ve birlik yönünde kararlı adımlara doğru bir geçişi işaret etmektedir.

PRNewswire / DAR ES SALAAM, Tanzanya (İGFA) - Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Samia Suluhu Hassan yaptığı açıklamada, yaklaşık 518 kişinin hayatını kaybetmesine, 2.390'dan fazla kişinin yaralanmasına ve 125 milyar TZS'nin üzerinde olduğu tahmin edilen maddi hasara yol açan felaketin boyutunu kabul etti. Bu kayıpların aileler, topluluklar ve genel olarak ülke üzerinde derin ve kalıcı etkileri olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı, Komisyonun çalışmalarını kapsamlı bir ulusal durum tespiti olarak nitelendirdi.

Komisyon başkanının belirttiğine göre, bu çalışma kapsamında 202 etkilenen bölgeden 1.300'ün üzerinde tanık, yüzlerce yeminli ifade ve binlerce vatandaşın sunduğu bildirimden kanıtlar toplandı.

'Komisyon, bizi etkileyen unsurları inceledi ve hem tedavi hem de rehberlik sağladı. Şimdi önümüzdeki görev, bu tedaviyi etkili bir şekilde uygulamaktır. Bazen çare zor olabilir, ama eğer biz iyileşmek istiyorsak, bunu kabul etmeliyiz,' diyen Cumhurbaşkanı Samia, bu durumun tekrarlanmasını önlemek için ulusun artık disiplinli ve sorumlu bir şekilde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı, Tanzanya'nın geleceğinin vatandaşlarının elinde olduğunu bir kez daha vurguladı ve ulusun yeniden inşası için birlik ve kolektif sorumluluk çağrısında bulundu.

'Tanzanya'nın kaderi Tanzanyalıların kendi ellerindedir' dedi ve aynı zamanda dini liderlere ulusal iyileşme ve uzlaşma çabalarını aktif olarak desteklemeleri çağrısında bulundu.

Komisyon Başkanı ve eski Baş Yargıç Mohamed Chande Othman, raporun 11 bölgeyi ve 21 ilçeyi kapsayan 153 günlük ülke çapında bir soruşturma ile paydaşlarla yapılan kapsamlı istişarelerin sonucu olduğunu belirtti.

'Bu rapor, yaraları sarmak, gerektiğinde hesap sorulmasını sağlamak ve hepsinden önemlisi ders çıkarmak ve ileriye bakmak yönündeki ulusal iradeyi yansıtmaktadır.'

Ayrıca, birçok mağdurun dile getirdiği acıya rağmen, vatandaşlar arasında uzlaşma ve birlik yönünde güçlü ve tutarlı bir istek olduğunu da sözlerine ekledi.

'Komisyon ile temas kuranlar, yaşananların Tanzanya'nın gerçek yüzünü yansıtmadığını açıkça belirttiler' dedi.

Başkan, kişisel bir not olarak, bu dönemi cesaret ve dikkatle yönetme kararlılığını yinelerken, aynı zamanda toplumsal çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

'Bu sorumluluğu cesaret, özgüven ve ihtiyatla üstleneceğim. Ama bunu birlikte yapmalıyız. Bu yükü tek başıma üstlenmeme izin vermeyin.'

Konuşmasının sonunda Tanzanyalılara bu deneyimden ders çıkarmalarını ve yenilenmiş bir birlik ve kararlılıkla yoluna devam etmelerini tavsiye etti.

EDİTÖRÜN NOTU

Bu, bağımsızlıktan bu yana kurulan yedinci Başkanlık Soruşturma Komisyonu'dur. Eski Başyargıç Mohamed Chande Othman'ın başkanlığında kurulan Komisyon, 18 Kasım 2025 tarihinde kurulmuş ve 20 Kasım 2025 tarihinde çalışmalarına başlamıştır.

Komisyon, gerçekleri ortaya çıkarmak ve ulusal uzlaşma, hesap verebilirlik ve uzun vadeli istikrar için önlemler önermek amacıyla, hem nitel hem de nicel yöntemleri kullanarak ülke çapında kanıta dayalı bir soruşturma yürüttü.