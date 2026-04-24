Dışişleri Bakanlığı, 1915 tartışmalarının siyasallaştırılmaması gerektiğini vurgularken, ortak tarih komisyonu önerisinin hâlâ geçerli olduğu bildirildi.

ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, Güney Kafkasya'da son dönemde oluşan barış ve uzlaşı ikliminin, bölgeyi istikrar ve iş birliği alanına dönüştürmek isteyenlerin güçlü iradesini yansıttığını açıkladı.

Açıklamada, bu yaklaşımın tarihten husumet üretmeye çalışan çevrelere net bir yanıt olduğu ifade edildi.

1915 olaylarına ilişkin tartışmalarda, konunun siyasi istismar aracı yapılmaması gerektiği yönündeki tutumun açık olduğu belirtilirken, bazı üçüncü ülke siyasetçilerinin meseleyi dar çıkarlar için kullandığına dikkat çekildi.

Türkiye'nin, olayların adil ve bilimsel zeminde incelenmesi amacıyla arşivlerini açtığı hatırlatılan açıklamada, Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerisinin geçerliliğini koruduğu vurgulandı.

Bakanlık, yapıcı niyet taşıyan tüm tarafları, ortak ve adil bir hafıza oluşturma çabalarına ve bölgede gelişen diyalog sürecine destek vermeye çağırdı.