Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, evsel atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ederek enerjiye dönüştürüyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, evsel nitelikli atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi ve ekonomiye kazandırılması amacıyla yürüttüğü çalışmalarla hem enerji üretimine katkı sağlamaya, hem de sera gazı salınımını azaltmaya devam ediyor.

Büyükşehir; Silifke Göksu Düzenli Depolama Tesisi, Akdeniz Sarı İbrahimli Düzenli Depolama Tesisi ve Tarsus Gürlü Düzenli Depolama Tesisi olmak üzere 3 farklı noktada faaliyet gösteren tesisleriyle, atıkları enerjiye dönüştürüyor.

Silifke'de bulunan tesis de bunlardan birisi. Silifke'de 2023 yılında hizmete alınan 2. lot, tesisin kapasitesini önemli ölçüde artırdı. İlk atık kabulünü 2023 tarihinde gerçekleştiren ve 12 metre derinliğe sahip olan yeni lot, 42 bin metrekarelik alanıyla bölgenin atık yönetiminde kritik rol üstleniyor.

Kurulu gücü 3,6 MW olan tesiste elektrik üretimi tam kapasiteyle sürdürülürken, 2026 yılında aylık ortalama 2 milyon 538 bin 546 kilovat saat elektrik üretimi gerçekleştirildi.

Yeni lotun devreye alınmasının ardından, bugüne kadar toplam 34 milyon 859 bin 808 metreküp metan gazının atmosfere salınması engellendi. Aynı süreçte 69 milyon 719 bin 616 kilovat saat elektrik üretimi yapılarak, önemli miktarda enerji ekonomiye kazandırıldı.

ATIKLARIN YOLCULUĞU ENERJİYE DÖNÜŞÜYOR

İlçe belediyeleri tarafından toplanan evsel nitelikli katı atıklar, en yakın aktarma istasyonlarına veya düzenli depolama tesislerine ulaştırılıyor.

Aktarma istasyonlarında toplanan atıklar ise Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenli depolama sahalarına taşınıyor. Tesislere gelen atıkların ilk olarak kantarda tartımı gerçekleştiriliyor.

Ardından geri dönüştürülebilir malzemeler Mekanik Ayrıştırma Ünitesi'nde, türlerine göre ayrıştırılarak, lisanslı firmalara teslim edilmek üzere depolanıyor. Geriye kalan organik atıklar ise depolama lotlarına gönderiliyor ve üzerleri örtülüyor.

Bu süreçte çöp kütlesi içerisinde oluşan gazlar, yatay olarak döşenen gaz toplama boruları sayesinde kontrollü şekilde toplanıyor. Ayrıştırılan metan gazı, biyogaz enerji üretim sahalarına aktarılıyor ve burada elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

Mersin merkez, Silifke ve Tarsus düzenli depolama tesislerinde bulunan biyogaz elektrik üretim tesislerinde, 2025 yılı boyunca saatte ortalama 13,5 MW elektrik üretimi gerçekleştirildi. Aynı yıl toplam 117 milyon 160 bin kilovat saat elektrik üretimine ulaşıldı. Elde edilen enerji miktarı, yaklaşık 127 bin hanenin bir yıllık aydınlatma amaçlı elektrik tüketimine eş değer oluyor.