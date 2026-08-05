Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM'ye sunulduğunu belirterek, düzenlemenin Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı ve toplumsal birlikteliği güçlendirmeyi hedeflediğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, teklifin kapsamlı istişareler sonucunda hazırlandığını belirterek, 'Aziz milletimizin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mutabakatla bugün Gazi Meclisimizin takdirine sunuldu' ifadelerini kullandı.

HEDEF: TERÖR TEHDİDİNİ KALICI OLARAK ORTADAN KALDIRMAK

Kanun teklifinin Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, millî birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin hazırlanması ve yürütülmesine katkı sağlayan siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine teşekkür etti.

BAHÇELİ'YE VE SİYASİ PARTİLERE TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye özel olarak teşekkür ederek, 'Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum' dedi. Erdoğan, söz konusu adımın Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.