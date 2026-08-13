Konya Karatay Belediyesi'nin düzenlediği futbol ve dart turnuvalarında toplam 1293 öğrenci mücadele etti. İki branşta da final heyecanı yaşanırken, dereceye giren sporcular ve takımlar ödüllendirildi.

KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediyesi tarafından yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerin sosyal, sportif ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen Camiler ve Kur'an Kursları Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol ile Dart Turnuvaları tamamlandı.

Karatay Belediyesi ile Karatay İlçe Müftülüğü iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyonlarda; futbol turnuvasında 58 takım ve 754 sporcu, kızlar dart turnuvasında ise 14 cami ve Kur'an kursundan 539 kız sporcu mücadele etti.

FUTBOLDA 754 SPORCU ŞAMPİYONLUK İÇİN TER DÖKTÜ

Minikler ve Yıldızlar kategorilerinde gerçekleştirilen futbol turnuvasında Minikler kategorisinde 30 takım ve 390 sporcu, Yıldızlar kategorisinde ise 28 takım ve 364 sporcu mücadele etti.

Turnuvanın final müsabakaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Nihat Gün Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa, madalya ve para ödülleri takdim edildi.

DART TURNUVASINDA 539 SPORCU MÜCADELE ETTİ

Yaz Kur'an kurslarında eğitim gören kız öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen Camiler ve Kur'an Kursları Arası Dostluk ve Kardeşlik Kızlar Dart Turnuvası da final müsabakaları ve ödül töreniyle tamamlandı.

İlk aşamada cami ve Kur'an kurslarında gerçekleştirilen eleme müsabakalarının ardından genel sıralamada ilk 32'ye giren sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Nihat Gün Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen final etabında şampiyonluk için mücadele etti. Final müsabakalarının ardından şampiyonlar belli olurken, dereceye giren sporculara kupa, madalya ve para ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül törenine; AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Karatay Kaymakam Vekili ve Meram Kaymakamı Bayram Yılmaz, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Köşek, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Remzi Ay, Karatay İlçe Müftüsü Halil Taş, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ve AK Parti Karatay İlçe Başkan Vekili Halil Gürlüler katıldı.

KILCA: TÜM ÇOCUKLARIMIZI GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM

Final programında konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaz aylarında çocukların Kur'an kurslarına devam ederken sportif faaliyetlerle de buluşmalarını önemsediklerini belirtti.

Karatay Belediyesi olarak Karatay İlçe Müftülüğü ile birlikte her yıl bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini ifade eden Kılca, turnuvaların çocukların sosyalleşmelerine ve fiziksel gelişimlerine katkı sunduğunu söyledi.

Kılca, 'Amacımız ve hedefimiz bir; geleceğimiz olan çocuklarımızın en iyi şekilde gelişmesi ve yetişmesi için onlara destek olmak. Buraya katılan herkes bizim gönlümüzde birincidir. Elbette bazı takımlarımız derece yaptı ve ödül aldı ancak bu organizasyona katılmak, spor yapmak ve kardeşlik ortamını paylaşmak da başlı başına büyük bir kazanımdır. Turnuvaya katılan tüm çocuklarımızı gönülden tebrik ediyorum.' dedi.

TAŞ: KARATAY'DA 21 BİN ÖĞRENCİ KUR'AN KURSLARINDA EĞİTİM ALIYOR

Karatay İlçe Müftüsü Halil Taş ise yaz döneminde çocuklarını camilere ve Kur'an kurslarına gönderen ailelere teşekkür ederek, öğrencilerin tatil dönemini eğitimle değerlendirmesinin önemine dikkat çekti.

Karatay'da yaz Kur'an kurslarının 450 cami ve 100 Kur'an kursunda sürdüğünü belirten Taş, bu yıl yaklaşık 21 bin öğrencinin kurslarda eğitim aldığını söyledi. Öğrencilerin yaklaşık altı hafta boyunca Kur'an-ı Kerim, dini bilgiler ve Peygamber Efendimizin ahlakı konusunda eğitim aldığını aktaran Taş, çocukların geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için hocalar ve görevlilerle birlikte gayret gösterdiklerini ifade etti.

Taş, çocukların camilere teşvik edilmesinde sportif faaliyetlerin de önemli bir rol oynadığını belirterek, organizasyona verdiği destek dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti.