14. TAYK-Eker Olympos Regatta kapsamında Türkiye'de üçüncü kez düzenlenen J70 Match Race yarışları, Moda Deniz Kulübü ev sahipliğinde iki gün boyunca yüksek tempolu mücadelelere sahne oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), Türkiye Yelken Federasyonu ve Eker Süt Ürünleri iş birliğiyle düzenlenen 14. TAYK-Eker Olympos Regatta'da, Türkiye'de üçüncü kez gerçekleştirilen J70 Match Race yarışları tamamlandı. Moda Deniz Kulübü'nün ev sahipliğinde 11-12 Ağustos tarihlerinde düzenlenen yarışlarda altı ekip, iki gün boyunca teknik beceri, taktik hamle ve stratejik kararların belirleyici olduğu mücadelelerde karşı karşıya geldi.

Moda koyunda zaman zaman sertleşen rüzgâr, mücadelelerin temposunu daha da yükseltti. Teknelerin birbirine yakın seyir yaptığı anlarda takımlar, rakibinin önüne geçmek ve avantajlı pozisyonu korumak için saniyeler içinde kararlar verdi. Yarışlar, Moda ve Kalamış sahilinden takip eden izleyicilere de hareketli görüntüler sundu.

ŞAMPİYON FİNALDE BELLİ OLDU

İdeal rüzgâr koşullarında gerçekleştirilen yarışlar, ekiplerin birbirine üstünlük kurmak için her hamleyi hesapladığı karşılaşmalara sahne oldu. Şampiyonluk finalinde Ahmet Eker yönetimindeki Eker Kaymak ile Can Ertürk dümenciliğindeki Koç Üniversitesi Sailing karşı karşıya geldi. Üç maç üzerinden oynanan final serisinin ilk karşılaşmasında puanı Koç Üniversitesi Sailing aldı. İkinci maçta rakibine karşılık veren Eker Kaymak, seride durumu eşitledi. Şampiyonu belirleyen üçüncü maçta ise tecrübesini ve yarış içindeki kontrolünü ortaya koyan Eker Kaymak, rakibini geride bırakarak J70 Match Race şampiyonluğunu elde etti.

Koç Üniversitesi Sailing ikinci olurken, üçüncülük karşılaşmasında Saruhan Çinay yönetimindeki SYS Yelken'i geçen Batu Özonur liderliğindeki Marmara Yelken Kulübü (MAYK) podyumun üçüncü basamağında yer aldı. Özellikle genç ekibiyle dikkat çeken MAYK, organizasyona da yüksek bir tempo kattı.

J70 MATCH RACE GENEL SIRALAMASI

Eker Kaymak (Dümenci: Ahmet Eker)

Koç Üniversitesi Sailing (Dümenci: Can Ertürk)

Marmara Yelken Kulübü (Dümenci: Batu Özonur)

SYS Yelken (Dümenci: Saruhan Çinay)

Hedef Yelken (Dümenci: Engin Özgen)

NTS Danışmanlık (Dümenci: Sami Uslu)

Bu arada TAYK-Eker Olympos Regatta'nın bu yılki yeniliklerinden biri olan 'J70 Match Race - Büyük Final' ise şampiyonluk mücadelesini farklı bir boyuta taşıdı. 2026 şampiyonu Eker Kaymak, geçen yılın şampiyonu Doğa Arıbaş Sailing ile karşı karşıya geldi.

J70 Match Race Başhakemi Aylin Kılıçarslan, yarışları şöyle değerlendirdi: 'Organizasyon kapsamında iki gün boyunca toplam 6 ekip mücadele etti ve 29 yarış tamamlandı. İlk gün 15, ikinci gün ise 14 yarış gerçekleştirilirken, yarışlar boyunca rüzgârın yönündeki değişimler parkur düzenlemelerine de yansıtıldı.