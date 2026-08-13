IV. Budapest GP'de mücadele eden Pist Bisikleti Milli Takımı, 1 altın ve 3 gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Ramazan Yılmaz üç farklı disiplinde üç kez kürsüye çıkarken, elde edilen puanlar Şanghay'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası yolunda kritik önem taşıyor.

İSTANBUL (İGFA) -Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2026 faaliyet takviminde yer alan IV. Budapest GP, 11-12 Ağustos tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlendi.

UCI takviminde Class 2 kategorisinde yer alan organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Pist Bisikleti Milli Takımı, farklı disiplinlerde elde ettiği derecelerle 1 altın ve 3 gümüş olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

RAMAZAN YILMAZ'DAN ÜÇ MADALYA

Milli sporcu Ramazan Yılmaz, organizasyona damga vuran isim oldu. Elimination disiplininde birinci olan Yılmaz, altın madalyanın sahibi olurken, aynı yarışta mücadele eden Mustafa Tarakcı ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Yılmaz, Points disiplininde de ikinci sırayı alarak gümüş madalyaya uzandı. Milli ve TOHM sporcusu, Omnium yarışında da ikinci olarak bir kez daha kürsüye çıktı. Böylece Ramazan Yılmaz, Budapeşte'de 1 altın ve 2 gümüş madalya kazanırken, Mustafa Tarakcı'nın gümüş madalyasıyla Milli Takım organizasyonu toplam 4 madalyayla tamamladı.

HEDEF ŞANGHAY'DA DÜNYA ŞAMPİYONASI

Budapeşte'de elde edilen dereceler, milli sporcuların 14-18 Ekim 2026 tarihlerinde Çin'in Şanghay kentinde düzenlenecek Tissot UCI Pist Bisikleti Dünya Şampiyonası hedefi açısından da önem taşıyor.

Sezon boyunca uluslararası yarışlarda kota için puan mücadelesi veren Milli Takım, Budapest GP'de kazandığı UCI puanlarıyla Şanghay yolunda önemli bir avantaj elde etti. Ramazan Yılmaz'ın madalya kazandığı Elimination, Points Race ve Omnium disiplinleri, Dünya Şampiyonası programında da yer alıyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Budapeşte'deki başarının gurur verici olduğunu belirterek, sporcuların sezon boyunca Dünya Şampiyonası kotası için büyük mücadele verdiğini söyledi. Yılmaz'ın üç farklı disiplinde kürsüye çıkmasının ve Tarakcı ile Elimination yarışında ilk iki sırayı almalarının önemli olduğunu vurgulayan Müftüoğlu, Budapeşte'de kazanılan madalyaların ve puanların Şanghay yolculuğunun önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

IV. Budapest GP'de Türkiye'nin madalyaları

Ramazan Yılmaz-Elimination: Altın Madalya

Mustafa Tarakcı-Elimination: Gümüş Madalya

Ramazan Yılmaz -Points: Gümüş Madalya

Ramazan Yılmaz -Omnium: Gümüş Madalya