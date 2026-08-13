ANKARA (İGFA) - Türkiye ve Almanya, değişen güvenlik ortamında giderek çeşitlenen hibrit tehditlere karşı iş birliği imkanlarını Berlin'de düzenlenen Stratcom Roundtable toplantısında değerlendirdi.

Toplantıya İletişim Başkanlığı Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanı Kasım İleri ile Berlin Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Yankı Kocaefe de katıldı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden Prof. Dr. Erman Akıllı'nın moderatörlüğündeki toplantıda; stratejik iletişim, medya, yapay zekâ, deepfake teknolojileri ve kriz dönemlerinde bilgi yönetimi başlıkları ele alındı.

HİBRİT TEHDİTLERİN SINIRLARI GENİŞLİYOR

Toplantıda, hibrit tehditlerin günümüzde daha karmaşık, çok boyutlu ve sınır aşan bir yapıya dönüştüğü belirtildi. Konvansiyonel tehditlerle hibrit tehditler arasındaki ayrımların giderek belirsizleştiğine dikkat çekilirken, güvenlik anlayışının yalnızca askerî tehditlerle sınırlı tutulamayacağı vurgulandı. Medya, kamuoyu ve bilgi alanına yönelik anonim müdahalelerin de hibrit tehditlerin önemli unsurları arasında yer aldığı ifade edildi.

TÜRKİYE VE ALMANYA'DAN ORTAK MÜCADELE VURGUSU

SWP-CATS Araştırmacısı Dr. Daria Isachenko, tehditlerin doğru tanımlanmasının önemine dikkat çekerken, eski Ankara Büyükelçisi Eckart Cuntz Türkiye ve Almanya'nın hibrit tehditler konusunda ortak bir anlayış geliştirmesi gerektiğini söyledi. İki ülkenin stratejik iletişim alanındaki deneyim paylaşımının dezenformasyonla mücadele kapasitesini artırabileceği ve kriz dönemlerinde daha etkin iletişim modellerinin geliştirilmesine katkı sağlayabileceği belirtildi.

Toplantının öne çıkan başlıklarından biri de yapay zekâ ve deepfake teknolojilerinin oluşturduğu riskler oldu. Bilgi ekosistemindeki hızlı dönüşümün toplumsal güven açısından yeni riskler oluşturduğu belirtilerek, toplumsal dayanıklılığın güçlendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun artırılması gerektiği vurgulandı. Kriz dönemlerinde stratejik iletişimin yalnızca doğru mesajı üretmekten ibaret olmadığı, kurumların hızlı ve koordineli hareket edebilme kapasitesinin de kritik önem taşıdığı ifade edildi.

Bu yıl yurt dışındaki ilk toplantısını Berlin'de gerçekleştiren Stratcom Roundtable serisinin yıl boyunca dünyanın farklı noktalarında sürdürülmesi planlanıyor. Toplantıların, iletişim alanındaki güncel tehditlerin değerlendirilmesi ve uluslararası iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Roundtable toplantıları aynı zamanda 2027 yılında düzenlenmesi planlanan Stratcom Summit için hazırlık sürecinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.