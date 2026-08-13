Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 30 birimin katılımıyla 50 gün süren Birimler Arası Futbol Turnuvası, düzenlenen final karşılaşmaları ve kupa töreniyle tamamlandı. Dostluk ve fair-play ruhunun damga vurduğu turnuvada şampiyonluk kupasını Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı takımı kaldırdı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi çalışanları arasındaki birlik, beraberlik ve sosyal kaynaşmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen 'Birimler Arası Futbol Turnuvası' final heyecanı ile sona erdi.

24 Haziran'da başlayan ve 30 takım ile yaklaşık 450 personelin ter döktüğü organizasyon, yeşil sahada dostluk rüzgarları estirdi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi koordinasyonunda gerçekleştirilen turnuvanın final gününde nefesler tutuldu.

Üçüncülük maçında Yangın Savaşçıları ile İtfaiye Merkez Müdahale takımları kıyasıya bir mücadele verirken; Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı şampiyonluk için karşı karşıya geldi.



Final töreninde konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, turnuvanın sadece bir spor organizasyonu olmadığını belirterek organizasyonun asıl amacının kazanmak değil, birlikte eğlenmek ve omuz omuza olabilmek olduğuna dikkat çekti.

Sporun sadece fiziksel bir aktivite olmadığını, aynı zamanda insanları bir araya getiren iyileştirici bir ruh taşıdığını belirten Başkan Çavuşoğlu, 'Futbol; sadece bir oyun değil, birlikte gülmenin, birlikte terlemenin ve omuz omuza vermenin en güzel lisanıdır. Bu turnuva, mesai arkadaşlarımız arasındaki sosyal kaynaşmanın, birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinden biri oldu. Sahada ter döken, fair-play ruhunu bir an olsun elden bırakmayan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Kazanan, dostluk ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ailemiz olmuştur' dedi.



'BU GÜZEL TABLO ŞEHİR İÇİN VERİLEN EMEĞİN DE BİR YANSIMASI'



Konuşmasının devamında turnuvanın hazırlanmasında emeği geçen herkese ve katılımcı çalışanlara teşekkür eden Başkan Çavuşoğlu, belediye personelinin sahada gösterdiği özverinin şehir için verilen emeğin de bir yansıması olduğunu vurguladı.

Başkan Çavuşoğlu, 'Yaklaşık 400 civarında çalışma arkadaşımız bu süreçte katkı koymuş, emek harcamış. Günün sonunda bir takım kazanmış, kazanan takımımızı ayrıca tebrik ediyorum. Biz şehrin sorumluluğunu, şehrin güçlüğünü üzerinde hissedenler olarak da elimizden geldiğince sahada döktüğümüz terin daha fazlasını zaten alanda da döküyoruz. Emeklerinizle, mücadelenizle, şehre koyduğunuz katkı için hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız' ifadelerine yer verdi.



ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU



Konuşmaların arından ödül törenine geçildi. İlk olarak turnuvaya katkı sunan hakemlere teşekkür plaketleri Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu tarafından takdim edildi. Ayrıca turnuva boyunca gösterdikleri performans ve centilmenlikleriyle öne çıkanlara da ödülleri verildi.

Bu kapsamda, itfaiye ekiplerinin görevde olması nedeniyle İtfaiye Merkez Müdahale takımının hükmen mağlup olmasına müsaade etmeyerek örnek bir sporcu duruşu sergileyen Beltaş A.Ş. takımı 'Fair Play Ödülü'ne layık görüldü. Ödülü takım adına Beltaş A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Doğan aldı. Bireysel kategorilerde ise Behçet Akarsu 'Gol Kralı', Hüseyin Say ise 'En Az Gol Yiyen Kaleci' ödülünü aldı.



ŞAMPİYON: 'SOSYAL HİZMETLER'



Kıyasıya mücadelenin ardından turnuvayı İtfaiye Yangın Savaşçıları 4. sırada tamamlarken; İtfaiye Merkez Müdahale takımı üçüncü, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ikinci oldu. 50 günlük maratonu şampiyonlukla taçlandıran Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı takımı ise kupasına kavuşmanın coşkusunu yaşadı. Tören, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.