Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ETİ Lifalif Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali, bu hafta sonu sporseverleri bir araya getirecek.

ESKİŞEHİR (İGFA) - İki gün boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerde yarı maraton heyecanının yanı sıra farklı spor branşları, müzik ve eğlence dolu etkinlikler Eskişehirlilere unutulmaz bir hafta sonu yaşatacak.

15 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek Spor Festivali, sabah saat 09.00'da gün boyu müzik, stantlar ve kit dağıtımıyla başlayacak. Gün boyunca sporseverler; yoga, functional fitness, crossfit, pilates, mobility, Tae-Bo ve zumba etkinlikleriyle sporun farklı branşlarını deneyimleme fırsatı bulacak.

Çocuklar da festivalde unutulmayacak. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek Kids Warm-Up etkinliğinin ardından saat 17.00'de Çocuk Koşusu düzenlenecek. Günün ilerleyen saatlerinde ise DJ performansı ile festival coşkusu devam edecek. Kit dağıtımı saat 19.00'da sona ererken ilk günün programı da tamamlanacak.