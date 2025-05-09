Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa 14. Leo’ya makama seçilmesi münasebetiyle bir tebrik mektubu gönderdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Papa 14. Leo'ya gönderdiği tebrik mektubu İletişim Başkanlığı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Papalık makamına seçilmeniz münasebetiyle sizi Milletim ve şahsım adına en içten duygularla tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrik mektubunda, kıymetli bir devlet adamı olan müteveffa Papa Fransuva’nın bölgesel ve uluslararası ihtilafların yoğunlaştığı bir dönemde barış ve hoşgörünün yerleşmesi için büyük çaba sarfederek tüm dünyanın takdirini topladığını söyledi.

https://twitter.com/tcbestepe/status/1920842525104824641

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubunda, “Papa Fransuva’yla kurduğumuz samimi ve yapıcı diyaloğu sizinle de sürdüreceğimize inancım tamdır. Türkiye ile Vatikan arasındaki münasebetlerin daha da ileri taşınmasının, uluslararası alanda hoşgörünün güçlenmesine ve Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılmasına önemli katkı sağlayacağı samimi kanaatimdir.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca, Gazze başta olmak üzere insani trajedilerinin sonlandırılması için birlikte gayret gösterme temennisinde de bulundu.