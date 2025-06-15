Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere başarı dileyerek, sınavın öğrenciler ve aileleri için hayırlı sonuçlar getirmesini temenni etti.ANKARA (İGFA) - LGS, yurt genelinde ve yurt dışında binlerce sınav merkezinde start alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temennileri gençlere moral desteği sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılan öğrencilere yönelik sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, “LGS’ye girecek evlatlarımıza başarılar diliyor, her birini gözlerinden öpüyorum. Sınavın genç kardeşlerim ve kıymetli aileleri için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabb’im zihin açıklığı versin" ifadelerini kullandı.