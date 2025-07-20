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Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "“Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı yürekten tebrik ediyorum. Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51’inci yıl dönümünde, Kıbrıs Türk halkının var olma mücadelesi için can veren şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51’inci yıl dönümünü kutladı. ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Kıbrıs Barış Harekâtı‘nın 51. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajı paylaştı.

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