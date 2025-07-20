Türk Kızılay, Uganda’da güneş enerjili 10 su kuyusu açarak 50 bin kişinin temiz suya erişimini sağladı. 2025’te 35 kuyu hedefleyen Kızılay, Çad, Nijer, Senegal ve Somali’de de yaşamları değiştirmeye devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Türk Kızılay, Afrika’da temiz suya erişim mücadelesine destek olmak amacıyla yürüttüğü su kuyusu projeleriyle binlerce insanın hayatına dokunuyor.

Çad, Nijer, Senegal, Somali ve Uganda’da yardımseverlerin katkılarıyla açtığı su kuyularına yenilerini ekleyen Kızılay, son olarak Uganda’nın Mayuge bölgesinde güneş enerjili 10 su kuyusunun açılışını gerçekleştirdi.

Bu kuyular, yaklaşık 50 bin ihtiyaç sahibinin temiz suya ulaşmasını sağlayarak kolera gibi hastalıkların önlenmesine katkı sunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, dünyada 2 milyar insan temiz suya erişemiyor; Afrika’da ise kirli su tüketimi, kolera, hepatit ve tifo gibi hastalıklara yol açarak her yıl binlerce çocuğun hayatını kaybetmesine neden oluyor.

Türk Kızılay, “Bir Damla Umut Binlerce Hayat” sloganıyla sürdürdüğü kampanyayla, iklim krizi, yoksulluk ve altyapı eksikliklerinin suya erişimi zorlaştırdığı bölgelerde çözüm üretiyor.

Geçtiğimiz aylarda Nijer’de 12 su kuyusu açan Kızılay, 2025 sonuna kadar toplam 35 güneş enerjili, uzun ömürlü kuyu açmayı hedefliyor.

GÜNEŞ ENERJİLİ KUYULARLA SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜM

Türk Kızılay’ın su kuyuları, güneş panelli sistemleriyle kuraklığa dayanıklı, hızlı ve kolay erişilebilir bir çözüm sunuyor. Her kuyu, 10 tonluk depolarıyla 15 kişinin aynı anda su almasını sağlayarak zamandan tasarruf ettiriyor. Bölge nüfusuna göre bir kuyu, yaklaşık 7 bin kişinin su ihtiyacını karşılıyor. Hayvancılıkla uğraşan topluluklar için yalak sistemleri eklenerek geçim kaynakları destekleniyor. Ortalama 10 yıl ve üzeri kullanım ömrüne sahip kuyular, Kızılay’ın saha ekipleri tarafından düzenli takip edilerek sürdürülebilirlik sağlanıyor.

Türk Kızılay, “Herkes için esenlik ve güvenli yaşam” vizyonuyla, temiz suyun sadece insanlar için değil, hayvanlar için de umut olduğunu vurguluyor. Projeler, bölge insanlarının suya erişim için harcadığı zamanı azaltarak eğitim ve üretime daha fazla vakit ayırmalarına olanak tanıyor.