Bursa Osmangazililere en iyi hizmetleri sunabilmek adına mahalleleri tek tek gezen ve sorunları yerinde tespit ederek çözümler üreten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Soğanlı Mahallesi sakinleriyle kahvaltıda bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Göreve geldiği günden itibaren halkla iç içe olan ve vatandaşların taleplerine anında cevap vererek hizmetler üreten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilçedeki mahalleleri tek tek gezerek vatandaşlarla bir araya geliyor.

Başkan Aydın, son olarak Soğanlı Mahallesi sakinleriyle kahvaltı programında buluştu. Soğanlı Mahalle Muhtarlığı önünde düzenlenen buluşmaya CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, Soğanlı Mahalle Muhtarı Zeynep Yıldırım, çevre mahallelerin muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Kahvaltı programına katılan mahalle sakinleri, Başkan Aydın’a mahallelerine yapılmasını istedikleri hizmetlerle alakalı taleplerini iletti. Başkan Aydın, mahalledeki sorun ve sıkıntıları imkanlar dahilinde çözüme kavuşturacaklarının sözünü verdi.

“HALKÇI VE SOSYAL BELEDİYECİLİK YAPACAĞIZ”

Belediyecilik ve siyasetin halkla iç içe olduğunda anlamlı olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Belediyeler, vatandaşa hizmet üretmek için kurulmuş kurumlar. Vatandaşa hizmet edebilmenin yolu da sorunları, sıkıntıları yerinde görmek ve dinlemekten geçer. Belediyemizin imkanları dahilinde sorunlara hızlı çözümler üretmek için mahalle ziyaretleri yapıyor, vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. İlçemizdeki bütün mahallelere ve köylere gitmeye çalışıyoruz. Bir şeyi yerinde görüp çözüm üretmekle, masa başında oturarak sorunu çözmeye çalışmak aynı olmuyor. Sorunun yerine giderek, dokunup görerek, imkanlar dahilinde en hızlı çözümü üretmek gerekiyor. Bizim anlayışımız bu. Seçimlerden önce de söyledik; halkçı ve sosyal belediyecilik yapacağız dedik. Bu anlamda da başkan yardımcılarımıza, meclis üyelerine, muhtarlara ve 3 bine yakın çalışma arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Mahalle ziyaretlerimizi, bazen haftanın her günü bazen ise haftanın üç günü olarak devam ettireceğiz” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın yaptığı çalışmalardan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı da, “Erkan Aydın başkanımız, ben sahadan geldim, yine sahanın içinde olacağım diyor. Her mahallede vatandaş buluşmaları gerçekleştiriyor. Osmangazi’de yaşayan vatandaşlarımızın sorun ve taleplerini yerinde duyarak çözümler üretiyor. Ben yaptığı güzel hizmetlerden dolayı kendisine sonsuz teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Soğanlı Mahalle Muhtarı Zeynep Yıldırım ise, mahallelerine yaptığı ziyaretten ve hizmetlerden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a şahsı ve mahalle sakinlerine adına teşekkür etti.