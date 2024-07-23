Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Temmuz Hatay’ın ana vatana katılmasının 85. yıl dönümü için bir mesaj yayınladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hatay’ın ana vatana katılmasının 85. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

“Hatay, farklı kültürlerin ve dinlerin barış içinde bir arada yaşadığı, Anadolu’da kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan kardeşlik ve hoşgörü merkezidir.

Ana vatanla bütünleşme kararı, Hataylılar’ın güçlü iradesiyle alınmıştır. Bu kucaklaşma kararı, millî birlik ve bütünlüğümüze değer katmış, uluslararası camiada ülkemizin barışçı kimliğini öne çıkarmış ve saygınlığını artırmıştır.

Bu bütünleşme kararı, aziz milletimizin birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tuttuğunun göstergesidir. Ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek geleceğe aynı azim ve kararlılıkla yürüyoruz.

Hatay’ı da kapsayan ve 6 Şubat’ta meydana gelen deprem, son asırda maruz kaldığımız en büyük felaket olarak tarihe geçti. Bu depremlerde hayatını kaybeden kardeşlerime bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal ve Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen başta olmak üzere bu millî dava uğruna çaba harcayan herkesi rahmetle yâd ediyor; Hataylılar’ı ve bütün vatandaşlarımızı en kalbî duygularımla selamlıyorum.”