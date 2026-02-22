Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında çiftçilerle bir araya geldi. Tarıma yönelik desteklerin artarak süreceğini belirten Erdoğan, 2026 yılı için ayrılan toplam kaynağın 939 milyar liraya ulaştığını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftar programında yaptığı konuşmada çiftçilerin Ramazan ayını tebrik ederek Gazze'deki gelişmelere de değindi ve duaların birlik ve beraberliğe vesile olması temennisinde bulundu.

Çiftçilere hitap eden Erdoğan, 'Türkiye'nin istikbalini şekillendiren, 86 milyon insanımızla birlikte 62 milyon turistin gıda ihtiyacını karşılayan tüm üreticilerimize şükranlarımı sunuyorum' dedi.

706 MİLYAR LİRA DESTEK, 2026'DA 939 MİLYAR LİRA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl doğrudan destek, kredi, yatırım ödenekleri ve ihracat destekleri dahil tarım sektörüne toplam 706 milyar lira kaynak aktarıldığını belirtti.

'2026 yılında 14,5 milyar lira olan kırsal kalkınma destek bütçemizin yarısını, genç ve kadın üreticiler ile aile işletmelerimize ayırıyoruz. Ayrıca, küçükbaş hayvancılığını desteklemek amacıyla yeni bir projeyi daha devreye alıyoruz.

2026 yılı için ise tarıma ayrılan doğrudan ve dolaylı destek miktarının 939 milyar liraya ulaştığını açıklayan Erdoğan, '1 trilyon liraya varan devasa bir rakamla üreticimizi destekleyeceğiz' ifadelerini kullandı. Türkiye'nin tarımsal üretimde Avrupa'da birinci, dünyada ise 7'nci sırada yer aldığını dile getiren Erdoğan; sebze üretiminde dünyada 3'üncü, meyvede 4'üncü sırada olunduğunu söyledi. Çiğ süt, kırmızı et, tavuk eti ve yumurta üretiminde de Avrupa'da üst sıralarda yer alındığını vurguladı.

2002'de 24,5 milyar dolar olan tarımsal hasılanın 2024'te 79,1 milyar dolara yükseldiğini belirten Erdoğan, son 23 yılda 117 milyar dolar dış ticaret fazlası verildiğini açıkladı.

Ata tohumu çalışmalarına da değinen Erdoğan, tescil edilen ata tohumu çeşidinin 49'a çıkarıldığını ifade ederek 'Türkiye'de tarım bitmedi, hiçbir zaman bitmeyecek' dedi.

150 BİN KÜÇÜKBAŞ DAĞITILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek' projesinin ilk etabında 150 bin küçükbaş hayvanın üreticilere uygun şartlarda verileceğini açıkladı.

Projeden yararlanacak her üreticiye 95 dişi ve 5 erkek olmak üzere 100 baş küçükbaş sağlanacak. Üreticilere aylık 15 bin lira, yıllık 180 bin lira bakım-besleme desteği verilecek. Finansman için Ziraat Bankası üzerinden faizsiz kredi imkânı sunulacak; kredilerde 2 yıla kadar geri ödemesiz, 7 yıla kadar vade uygulanacak.

Hayvanların Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) çiftliklerinden temin edileceği, kadın ve genç üreticilere öncelik verileceği belirtildi.

81 MİLYAR LİRALIK DESTEK ÖDEMESİ BAŞLIYOR

6 Mart'tan itibaren bir ay içinde 81 milyar liralık temel ve planlı üretim desteğinin çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca organize tarım bölgelerinde yatırımların sürdüğünü, bu yıl 5 yeni bölgede daha üretime başlanacağını duyurdu. Tarım sigortasının önemine dikkat çeken Erdoğan, primlerin yüzde 70'e kadarının devlet tarafından karşılandığını hatırlattı.