Cumhurbaşkanı Erdoğan, altın madalya kazanan Buz Hokeyi Erkek A Milli Takımı'nı tebrik etti.
ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buz Hokeyi Erkek A Millî Takımı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, '2026 IIHF Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda namağlup şekilde altın madalya kazanan Buz Hokeyi Erkekler A Millî Takımı'mızı, bizleri gururlandıran bu önemli başarısından dolayı yürekten tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.
