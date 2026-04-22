Bilecik'in Pazaryeri ilçesi, spor alanında tarihinin en kapsamlı yatırımlarından birine kavuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın talimatlarıyla, Süper Toto Başkanlığı öncülüğünde ilçeye adeta spor yatırımı yağacak.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Proje kapsamında Pazaryeri'ne modern bir fitness salonu, kadınlara özel spor merkezi ve açık spor sahaları kazandırılacak.

Ayrıca 2 voleybol sahası, 2 basketbol sahası ve 2 halı saha ile ilçe, her yaştan vatandaşın spor yapabileceği donatılmış bir merkez haline gelecek.

Bu yatırımlarla birlikte Pazaryeri, sadece bir ilçe olmanın ötesine geçerek bölgenin önemli spor merkezlerinden biri olma yolunda büyük bir adım atıyor.

ANKARA'DA KRİTİK ZİYARET

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Ankara'da Spor Toto Başkanlığını AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Demir ile birlikte ziyaret etti. Ziyarete diğer ilçe belediye başkanları da eşlik etti.

Gerçekleştirilen görüşmelerde Pazaryeri'ne yapılacak spor yatırımları detaylı şekilde ele alınırken, ilçenin gençliği için önemli projelerin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

BAŞKAN TEKİN'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçeye kazandırılan bu önemli yatırımlar dolayısıyla başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'a teşekkür etti.

Başkan Tekin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Gençlerimizin daha sağlıklı, daha aktif ve daha güçlü bir geleceğe hazırlanması için bu yatırımlar büyük önem taşıyor. Pazaryeri'mizi sporun merkezi haline getirecek bu projelerin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Bakanımıza, milletvekilimize ve il başkanımıza şükranlarımı sunuyorum.'

PAZARYERİ SPORLA BÜYÜYECEK

Hayata geçirilecek projelerle birlikte Pazaryeri'nde spor kültürünün yaygınlaşması, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve sosyal yaşamın daha da canlanması hedefleniyor. İlçe, yeni yatırımlarla birlikte sporun kalbinin attığı merkezlerden biri olmaya hazırlanıyor.