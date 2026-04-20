Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol takımı Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi Play-Off Yarı Final serisinin üçüncü maçında Kütahya Belediyesi'ne konuk oldu.

SAKARYA (İGFA) - Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi Play-Off Yarı Final serisinin üçüncü maçında Kütahya Belediyesi deplasmanına çıkan Büyükşehir Basketbol, parkeden 76-81'lik skorla galip ayrılarak seriyi 3-0 kazandı ve 1.Lig'e yükseldi.

İLK YARI 33-33

Dumlupınar Spor Salonu'ndan oynanan mücadeleye Büyükşehir Basketbol, Kaptan Gökhan Aydın, Mert İlhan, Berke Baran Akçam, Yavuz Koça ve Aydın Şirin ilk 5'i ile başladı. Hızlı ve karşılıklı sayıların atıldığı ilk yarıda skor 33-33 sona erdi.

HEM FİNALDE HEM 1. LİG'DE

İkinci yarıda rakibi karşısında bulduğu fırsatları iyi değerlendiren Büyükşehir Basketbol, parkeden 76-81'lik skorla galip ayrıldı. Serinin Sakarya'da oynanan ilk iki maçını kazandıktan sonra deplasmanda da rakibini yenen Büyükşehir, seriyi 3-0 kazandı ve adını hem finale hem de 1. Lig'e yazdırdı.