Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, Nisan ayının ortasında katıldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlardan kente başarılarla döndü. Birçok branşta elde edilen bu dereceler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından gerçekleştirilen 'Sadece Hizmet Ettik' özel sunumunda da övgüyle karşılandı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor haftaya hızlı bir giriş yaptı. Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 10-12 Nisan tarihleri arasında Konya'da düzenlenen Türkiye Pist Bisikleti Kupası 1. Etap yarışlarında Kağıtsporlu sporcular önemli dereceler elde etti.

Medine Kar (U-17), 200 metre sprintte birincilik kürsüsüne çıkarken, 500 metre bireysel takipte ikinci oldu. Tuana Baylan (U-19) ise genç kadınlar elemede altın madalya kazanırken; 1 km zamana karşı, 200 metre sprint ve 2 km bireysel takipte üç gümüş madalya ile yarışları tamamladı.

MİLLİ FORMAYLA GELEN GURUR

12-14 Nisan tarihlerinde Antalya Kemer'de düzenlenen Uluslararası Serbest Güreş U-17 Zafer Turnuvası'nda milli takım formasıyla mücadele eden İbrahim Balta, önemli bir başarıya imza attı. Kulübün gelecek vadeden sporcularından biri olan Balta, 80 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazandı ve başarısını bir kez daha ortaya koydu.

15-18 Nisan 2026 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Yeşilay U-15 ve Minikler Türkiye Ferdi Halter Şampiyonası'nda Kağıtsporlu sporcular kürsüde yer aldı. Minikler kategorisinde Serkan Koç (56 kg) Türkiye ikincisi oldu. U-15 kategorisinde Emirhan Çetinkaya (+88 kg) Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

AVRUPA'DAN BRONZ MADALYA

46 ülkeden 407 sporcunun katıldığı Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Kağıtsporlu milli sporcu İbrahim Tataroğlu önemli bir başarıya imza attı. Türkiye adına Avrupa ve Yıldızlar Dünya şampiyonalarında kazandığı madalyalarla dikkat çeken Tataroğlu, Gürcistan'ın Tiflis kentinde düzenlenen şampiyonada da kürsüye çıkmayı başardı. Polonyalı rakibini mağlup eden milli judocu, +100 kiloda Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

9-19 Nisan tarihleri arasında Bursa'da düzenlenen Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Kağıtspor sporcuları yine zirvede yer aldı. Sudenaz Aydemir (75 kg) Türkiye şampiyonu olurken Alpaslan Çoban (80 kg) Türkiye ikinciliğini elde etti.

Uluslararası Alina Dumitru Judo Turnuvası kapsamında Romanya'nın Bükreş kentinde mücadele eden Kağıtspor sporcuları, elde ettikleri derecelerle büyük bir başarıya imza attı. Turnuvada Mustafa Gök (-50 kg) ve Talha Karagüdekoğlu (-60 kg) altın madalya kazanırken, Rüya Ecrin Sorgun (-48 kg) ile Miray Altunay (-32 kg) gümüş madalyanın sahibi oldu. Emir Gök (-55 kg), Ecrin Demir (-57 kg), Merve Özdemir (-48 kg), Yağmurnaz Çidem (+70 kg), Ceren Kübra Demirkol (-48 kg) ve Melis Ekiz (-52 kg) ise bronz madalya elde ederek Kağıtspor'un uluslararası arenadaki başarısına önemli katkı sağladı.